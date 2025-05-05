Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2025 року.

Ковалівський Колос у матчі 27 туру української Прем'єр-ліги вдома зіграв унічию проти полтавської Ворскли (0:0).

Це був приклад футболу нашого чемпіонату, який навряд чи викликатиме великий ажіотаж у вболівальників.

Усього один удар у площину воріт — та й той у виконанні гостей, яким, вочевидь, у зоні перехідних матчів очки були більш потрібними.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Ворскла у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Ворскла 0:0

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Демченко (Теллес, 80), Ррапай (Оріховський, 61) — Третьяков (Алефіренко, 61), Болівар (Ковталюк, 28, Сидоров, 61), Велетень.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Челядін (Є. Пасіч, 74) — Кане, Скляр, Пердута, Мякушко — Ієде (Малиш, 68), Ндукве (Авдилі, 84).