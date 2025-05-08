Україна

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ жорстко покарав гравців та тренерів Шахтаря і Динамо після масової сутички у поєдинку юнацьких команд.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень після емоційного та скандального матчу 26-го туру юнацького чемпіонату України між Шахтарем і Динамо, що відбувся 26 квітня.

Найбільший резонанс викликала дискваліфікація футболіста Динамо В’ячеслава Суркіса, якого відсторонили від участі в трьох матчах за використання образливих та непристойних висловів під час гри. Його дії стали лише частиною загального безладу, який охопив обидві команди.

Загалом дисциплінарні санкції торкнулися багатьох гравців та представників клубів. Окрім фінансових штрафів по 50 тисяч гривень кожному клубу, як Шахтар, так і Динамо зобов’язані провести освітні лекції для своїх юнацьких команд щодо принципів "Чесної гри" та поваги у футболі.

Відсторонення отримали ще декілька футболістів обох клубів, а також головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік (за нецензурну лексику) та тренер з фізпідготовки Павло Онопрієнко (за фізичну агресію проти гравця суперника).

Нагадаємо, матч завершився перемогою Динамо 1:0.