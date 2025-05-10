Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (2:1).

"Мені гра сподобалася, було в ній все. У нас була і трагедія в першому таймі, а потім був для нас в другому хеппі-енд. Тому що знову ми подарували непотрібний м’яч супернику. Подарунок, тут нема чого казати.

Але в роздягальні така була розмова – трошки чоловіча, скажемо, і хлопці вийшли на другий тайм уже заряджені, ми бачили команду на полі, яка хоче перемагати та створювати моменти. І вони довели це на полі. Думаю, вони сьогодні заслуговували на перемогу.

Всі розуміють, що Ярослав Ракіцький – це майстер стандартів. Звичайно, ми все це відпрацьовуємо на тренуваннях і ставимо на це акцент, що стандарти для нас – це дуже важливий аспект гри.

Гра Віталія Єрмакова? Мені сподобалося. Крайні захисники йшли вперед високо і всередині залишали один в один з нападником захисника. Я його попросив, щоб він залишався з ним та цементував середину, щоб не було в нас контрвипадів таких, які ми бачили – Ворскла може вибігати та вміє це робити. В принципі, коли він вийшов, уже справилися з цим питанням", — наводить слова Кучера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Чорноморець.