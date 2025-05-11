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Захисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.

Львівський Рух напередодні у матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на власному полі.

Рух — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Пономарьов розповів про враження від виступів команди.

"Дуже радий забити свій дебютний гол за Рух. Хочу присвятити його всім вболівальникам команди. На трибунах я бачив багато дітей, які підтримували нас, і це дуже приємно, тож цей гол я присвячую їм.

Увесь тиждень ми награвали стандарти. Тренерський штаб акцентує на важливості правильного розіграшу кутових і штрафних. Я побіг у потрібну зону, виграв боротьбу та зміг відправити м’яч у сітку. Добре, що наша робота була нагороджена позитивним результатом.

У другому таймі Рух показав, що має кращі фізичні кондиції. Ми багато працюємо на тренуваннях над фізикою, тренери вимагають, щоб команда грала інтенсивно.

Нам протистояла силова амбітна команда і це був непростий матч, але ми впорались, вистояли в потрібний момент і здобули важливу перемогу", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київського Лівого Берега.