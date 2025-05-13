Україна

Капітан київської команди поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник Лівого Берега Руслан Дедух прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (1:2).

"Хотіли вирвати перемогу, а натомість пропустили у компенсований час. Зараз у наші ворота залітає майже все. Ми витримаємо цей непростий період і боротимемося до кінця. Зараз складно будь-що коментувати, але дуже прикро програвати такі матчі.

Мені особисто після тривалої паузи було непросто повертатись. Не мав так довго пропускати, але вже нічого не зміниш. Відчуваю на собі велику відповідальність. Попереду на нас чекають два вирішальні матчі", — сказав Дедух в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Лівий Берег.