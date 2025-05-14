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Керманич Шахтаря дав свій коментар після здобуття Кубка України.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над київським Динамо у фіналі Кубка України-2024/25, передає офіційний сайт УАФ.

Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 — пен.) Відео голів та огляд матчу 14.05.2025

Спеціаліст проаналізував протистояння, а також висловився щодо суддівства та готовності його підопічних до додаткового часу.

"Я повинен описати ситуацію перед матчем так, як воно є: відчувався особливий тиск на нашу команду. Описуючи перебіг подій у матчі, скажу, що перший тайм склався не на нашу користь. Ми пропустили необов'язковий м'яч, який мав певний моральний вплив на гравців. Дуже важливо, що ми зуміли перебудуватися і переламати гру. Хлопці не знітилися і продовжували боротися. Важко проводити 120 хвилин уже втретє в цьому розіграші кубка, до того ж стовідсоткової концентрації вимагала серія пенальті. Але я вірив у наші сили й доніс цю віру гравцям. Я дуже гордий за своїх хлопців, що вони перемогли сильного суперника й сьогодні заслуговують на найвищу похвалу за свою старанність і бажання боротися до кінця.

Насправді у 120-хвилинному протистоянні багато важать фізична форма й концентрація. Вважаю, що сьогодні ці фактори були на нашу користь.

Суддівство — це частина гри. На початку матчу було кілька епізодів, у яких я не погоджувався з рішеннями арбітра. Було кілька порушень, які, на мій погляд, вимагали більшої уваги від рефері. Але хочу наголосити, що коли арбітри роблять свою роботу добре, я завжди після матчу намагаюся їм подякувати. Сьогодні вважаю, що арбітр якісно виконав свою роботу. Були два-три дуже спірних моменти, що викликали мій сумнів, але сталося, як сталося.

Випустити на заміну Кауана Еліаса, то була тренерська інтуїція. Я давав певні настанови гравцям, що виходили на заміну, і йому також. Я дуже радий за нього, адже Кауан зумів додати нам певної енергії на полі. Хочу відзначити всіх гравців, які вийшли на заміни. Вони заслуговують найвищої похвали, адже чудово вписалися в командний ритм. Гарно зарекомендував себе Аліссон на своєму фланзі й Віктор Цуканов — молодий гравець, якого я поставив у дуже стресову ситуацію, під високий тиск. Але це насправді подарунок для гравця, адже це найкращий момент для росту, для його становлення.

Я пишаюся як гравцями стартового складу, так і тими, хто вийшов на заміну. Вони всі заслужили сьогодні на компліменти.

Хочу наголосити, що футбол — це гра для вболівальників, яких я завжди радий бачити на трибунах. Вони приносять задоволення від гри. Приємно було пробивати серію пенальті біля групи підтримки Шахтаря. Коли матч переходить в серію пенальті, це дуже складний емоційний момент. Я пишаюся тим, яку рішучість та завзятість виявили мої гравці. Багато з них хотіли пробивати пенальті, тому вже я приймав рішення як тренер, хто і в якому порядку пробиватиме.

Нас справді можна назвати королями екстратаймів, і ми дійсно готувалися до такого можливого сценарію. Я радий, як ми підготувалися, і як хлопці підійшли до цього", — додав Пушич.

Нагадаємо, для "помаранчево-чорних" це 15-й в історії Кубок України. Завдяки здобуттю трофея вони зіграють у Лізі Європи-2025/26.