Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Цуканов прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка України проти київського Динамо.

"Дуже щасливий перемогти у класичному, вийти у фіналі Кубка. Це для мене як подарунок на день народження. Мені здається, що Шахтар повинен вигравати трофеї кожен рік, і цього року Кубок дуже важливий.

Містер сказав не боятися, грати як я вмію і грати вперед. Він також сказав, хто буде бити пенальті. Він назвав п'ять гравців, а там вже вирішували, хто який за рахунком буде бити.

Хотілося пробити? Не знаю. Мандраж був, чесно скажу. Але вже сказали, яким я буду бити, вже вирішили, тому я налаштовувався на удар", — сказав Цуканов в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Динамо Київ.