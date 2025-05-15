Україна

Бразилець поділився враженнями після переможного матчу з Динамо.

Нападник Шахтаря Кауан Еліас прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка України проти київського Динамо у серії пенальті.

"Звісно, я дуже щасливий! Це відчуття, яке важко пояснити. Радий, що ми зуміли здобути цей трофей, а мій перший гол – особливий для мене в будь-якому разі. Враховуючи його цінність, це складно передати словами.

Насправді завжди проти цього опонента дуже складно грати. Мабуть, ми тримали в голові можливість того, що матч може перейти в серію пенальті. Звичайно, хотілося б закінчити гру якомога швидше, аби уникнути зайвої нервовості. Але найважливіше – ми залишаємо поле в статусі володарів Кубка України. Дуже радію цьому факту.

Усі титули, які ми виграємо, передусім присвячуються нашим уболівальникам. Кожен трофей, який поповнює скарбничку досягнень нашого великого клубу, – це справді великі емоції. Маємо продовжувати працювати, щоб і надалі радувати вболівальників", — наводить слова Еліаса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Динамо Київ.