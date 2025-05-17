Україна

Досить неоднозначний коментар від наставника криворізької команди.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (1:0).

"Я дуже радий, що ми до останнього туру будемо у боротьбі за місце, яке дає змогу на наступний рік грати у Лізі конференцій. Тут без слів, емоції. Ми зробили все, щоб в останньому турі вирішити нашу долю.

Коли 1:0 вигравали, почали грати на збереження рахунку, десь краще виглядала Оболонь, але ми вистояли, взяли три бали. Рухаємося далі.

Єдине – я сказав у перерві, що мої гравці дуже гарно виглядали у першому таймі. Уся гра була під нашим контролем. Єдине що – нам залишалося зробити останній штрих, забити гол. Хлопці це і зробили.

Я хочу подякувати за підтримку наших вболівальників. Я разом з ними вже три роки тут, у Кривбасі. Я відчував їхню підтримку, вони завжди поруч з нами. І в легку хвилину, і в складну. Тому дуже вдячний кожному і кожній за цю підтримку. Бажаю у подальшому підтримувати команду і якщо Кривбас класно грає, і якщо не дуже. Тому що від цього дуже залежить те, що буде далі.

Тому ще раз дякую Кривому Рогу за ці неймовірні три роки. Цикл підходить до кінця. Але сама вишенька на торті буде у матчі з Поліссям. Будемо виходити, робити все, що від нас залежить", — сказав Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Оболонь.