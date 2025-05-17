Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:1).

"Ми налаштовувались на цю гру. Нас налаштовував президент. Сьогодні була неетична фотографія на сайті Карпат. Це нас ще більше підштовхнуло. Коли показують лева, який топче хліб на фото — це не подобається ніяким простим людям. Це спонукало нас ще більше завестися.

Я обіцяв привітання дружині, якщо виграємо, бо вона терпить мій непростий характер. Однак вона мене підтримує.

Дякую хлопцям, що вони перелаштувались і почали тренуватись за моїми вимогами. Вони пересилили себе, наступили собі на горло. Їм стало важче, ніж було раніше. У нас дружня атмосфера, у нас класно, у нас сім'я", — наводить слова Костишина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Карпати.