Україна

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (1:2).

"Важко прийняти такий результат. Думаю, що по грі ми не заслуговували на поразку, але і на перемогу теж ні. Адже якість була не найкращою. Враховуючи кількість втрат перед матчем і під час нього, вважаю, що якість гри непогана, зважаючи на всі проблеми.

Чому Карпати не були схожими на себе? Умовно кажучи, заберіть в Динамо трьох центральних захисників, Ярмоленка… У нас же ще не грав Очеретько. У ході гри заберіть основного інсайда та вінгера, які попросили заміни. Я думаю, що це сім-вісім футболістів, тому інший малюнок гри. Проблема не в тому, що ці, хто грали не якісно виконували свою роботу, а проблема в тому, що багато хто грав у незвичних для себе умовах, позиціях. Враховуючи те, які у нас були зміни, ми не могли вимагати те, що ми зазвичай просимо в розвитку на м’ячі. Оскільки треба було робити великі перебудови.

Якщо не брати момент на останній хвилині, то Танда зіграв дуже якісно і мені сподобалось те, що Патрісіо робив на м’ячі, як він вів боротьбу. Колос багато грає вертикально і Танда зміг це нейтралізувати. Розуміємо, що він не є центральним захисником, тому таких помилок припускаємося.

Вибирали цю позицію до вчорашнього дня. Чесно кажучи, якби це був не кінець сезону, то грав би Киричок, сто відсотків. Втім ми розуміємо, наскільки високий тиск був у цьому матчі. Також думали про Пабло… Дивились на тижні і я побачив у Танді більше впевненості у тому, що він може зіграти на цій позиції. Думали про Мірошніченка, але у нас і на флангах немає альтернативи. На цю гру залишилося номінально три захисники і треба було щось вигадувати.

Треба до останнього вірити в себе, в ідею, у вболівальників і команду. Тоді все буде добре. Хочемо побачити вболівальників на останній грі сезону, гратимемо для них і віддаватися з першої до останньої хвилини", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Карпати.