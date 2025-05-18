Україна

Звернення Ігоря Суркіса з приводу здобуття чемпіонства.

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс звернувся до вболівальників з приводу завоювання 17-го чемпіонства УПЛ.

"Від щирого серця вітаю усіх вас із довгоочікуваним чемпіонством! Я пишаюсь тим, що у цей непростий для всієї країни час наша з вами команда подарувала яскраві, переможні, чемпіонські емоції нашим фанатам, багато з яких дізналось про цю новину, захищаючи Україну від російського агресора. Наші хлопці проявили справжній динамівський характер, незламну волю на полі, відданість ромбу на серці та українському футболу.

Особливо приємно, що сьогодні чемпіонами стала команда, де на 95% грають наші українські хлопці, більшість із яких — вихованці нашої академії. Це — наша гордість. Ми не просто виграли золоті медалі — ми довели, що Динамо тримається на своїх, на рідних, на вірних.

Черговий раз довели це і наші юнаки, що вчора захистили титул чемпіонів України, вкотре показавши, що дитячо-юнацька школа Динамо — найкраща у країні!

Хочу вам повідомити зворушливу новину: на матчі з Колосом ми представимо оновлений логотип клубу з третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Повірте, це буде символ, який говоритиме більше, ніж слова.

Шановні вболівальники, цей титул — не кінець, а нова глава в славетній історії нашого Динамо. Ми продовжимо розвивати клуб, інвестувати в нашу дитячо-юнацьку школу, розширювати соціальні та благодійні програми. Адже перемоги на футбольному полі — це лише вершина великої праці, яку ми щодня здійснюємо разом.

І найголовніше, що я вкотре хочу підкреслити… Щира вдячність Збройним Силам України. Нашим янголам. Нашим захисникам. Саме завдяки ним ми можемо грати у футбол, вболівати, радіти перемогам та просто жити у вільній, незалежній Україні. Лише завдяки вам сьогодні ми говоримо ці слова… Динамо Київ — чемпіон України", — сказав Суркіс.

Звіт про матч Чорноморець — Динамо читайте на Football.ua.