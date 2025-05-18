Україна

Футболіст Динамо висловився після здобуття чемпіонського титулу.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок в ефірі Профутбол Digital прокоментував нічию з Чорноморцем (1:1), після якої столична команда оформила дострокове чемпіонство.

"Емоції неймовірні, ми дуже довго йшли до цього. Воно було близько до нас, могли раніше закривати це питання, але нарешті стали чемпіонами. Ми дуже раді й будемо далі продовжувати в тому ж дусі.

Могли краще зіграти й виграти цей матч. Але зіграли 1:1, стали чемпіонами — тож усі раді. Нічого страшного, що сьогодні зіграли внічию", — вважає Піхальонок.

Звіт про матч Чорноморець — Динамо читайте на Football.ua.