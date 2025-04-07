Україна

Хавбек київської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник Лівого Берега Дмитро Шастал прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Ми великими силами оборонялися і з огляду на це, було непросто виходити в атаку. Намагалися більше загострювати гру за рахунок дальніх ударів.

Нам насамперед важливо було якісно зіграти у захисті та за можливості вибігати в контратаки. В другому таймі це вдавалося, але до логічного завершення довести не змогли. Не думаю, що були якісь психологічні проблеми. Навпаки, грати проти такого суперника було приємно.

Безумовно, другий пропущений гол на старті другого тайму вплинув на нашу команду. Другий тайм продемонстрував, що ми можемо грати гідно і створювати моменти проти такого суперника. Треба витискати більше зі своїх атак", — сказав Шастал в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.