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Гол досвідченого гравця допоміг киянам достроково виграти УПЛ-2024/25.

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми емоціями від виїзного матчу проти Чорноморця (1:1) у 29-му турі УПЛ-2024/25.

Гол із пенальті на 54-й хвилині у виконанні 35-річного українця дозволив "біло-синім" достроково святкувати перемогу в чемпіонаті України. Гравець відповів, що цей успіх значить особисто для нього, і пояснив, у чому різниця між здобуттям "золота" в 20 і 35 років.

"Багато чого значить, насправді. У першу чергу це радість. Хочу привітати в першу чергу наших уболівальників із цим заслуженим чемпіонством, також президента, всю нашу команду, всіх гравців, персонал. Цілий рік ми дуже важко працювали, і сьогодні нарешті повернули чемпіонство до Києва.

Якщо ми говоримо за мене, то це найочікуваніше чемпіонство. Загалом про нього можна говорити багато епітетів, тому що коли ти стаєш старшим, то набагато більше цінуєш класні моменти, що відбуваються в житті. І сьогодні один із таких моментів у моєму житті. Тому дуже радий.

Насправді, велика різниця. Як я сказав, з роками цінуєш те, що коїться з тобою в житті, набагато більше. Ти розумієш, що цих чемпіонств може бути не так багато в житті кожного футболіста. Звичайно, зараз на душі радість за весь наш клуб.

Ще один сезон у Динамо? Думаю, після гри з Колосом ми сядемо з президентом та вирішимо це питання.

Чи планував виконати пенальті? Це ми вже вирішили на футбольному полі, хто буде бити. Узяв відповідальність на себе. Дякую команді, що довірили виконати цей удар. Добре, що не підвів.

Про що розмовляв із Ракіцьким? Просто кумедний момент стався на футбольному полі. Пожартували — і все. Бачив, як Ярослав виконав підкат у попередньому турі, й цим він показав приклад багатьом нашим молодим футболістам, як треба битися на полі за свою команду. Чесно, коли дивився той момент, хотілося аплодувати йому за те, як він біг та стрибав у підкат. Ярослав завжди був та залишається таким собі бойцюганом на футбольному полі, проти нього завжди важко грати", — цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, що Андрій став рекордсменом столичного клубу в УПЛ. Для нього ця перемога в чемпіонаті України з "біло-синіми" була четвертою (також сезони-2008/09, 2014/15 і 2015/16).