Україна

Легендарний тренер пояснив, чому покинув Україну та відмовився від поїздки до Санкт-Петербурга.

Мірча Луческу розповів про запрошення на захід клубу Зеніт, яке він відхилив. В інтерв’ю подкасту Top Level румунський фахівець зізнався, що покинув «Динамо» (Київ) у листопаді 2023 року через емоційне виснаження на фоні війни.

"Я весь час спілкуюся з людьми з України, особливо з Динамо, яке я розвивав. Це нормально — я з ними пов’язаний. Я більше не міг витримати ті хвилини мовчання перед матчами — у пам'ять про загиблих. Усе це проходило перед очима — зруйновані будівлі, жахи війни… І я думав: для чого все це? Але українці — гідні люди. Вони вирішили боротися до кінця", — передає слова румуна GOLAZO.ro.

Також він підтвердив, що отримав запрошення від Зеніта на святкування 100-річчя клубу, де мав бути присутнім і Анатолій Тимощук — фігура, яку в Україні вважають зрадником.

"Я сказав їм: приїду тільки коли буде мир. Якщо не буде — не приїду. Я зрозумів, що це викличе велику хвилю коментарів. Звісно, не міг поїхати. Тимощук має родину в Росії, але ж він провів 140 матчів за збірну України. Хоча реакція української преси була дуже жорсткою", — зазначив Луческу.

Взимку Луческу відвідав матч Шахтаря на зборах у Туреччині.