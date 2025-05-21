Україна

Іван Дібанго прокоментував свою травму.

Захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився своїми думками після перенесеної операції, через яку він пропустив останні матчі сезону.

"Як ви вже знаєте, я пропущу решту сезону. Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал і допомогти моїм партнерам по команді досягти наших клубних цілей.

Зізнаюся, що для мене це було дуже важко. Я хочу якомога швидше відновитися і повернутися ще сильнішим, щоб я міг показати те, що клуб завжди довіряв мені.

Дякую за ваші повідомлення та непохитну підтримку мене. Успіхів нашій команді цих вихідних, і я знаю, що ви докладете максимум зусиль. Скоро побачимось на полі. Кривбас – це ми", — написав Дібанго у своєму Instagram.

Нинішнього сезону Дібанго провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких віддав три гольові передачі.

Після 29 турів Кривбас набрав 46 очок і посідає шосте місце в УПЛ. У заключному турі команда Юрія Вернидуба зіграє проти Полісся. Гра пройде 24 травня.