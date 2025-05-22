Україна

Президент клубу розкрив плани на наступний сезон та прокоментував важливі кадрові питання.

Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю FootballHub поділився думками щодо продовження контракту Андрія Ярмоленка, кадрової політики клубу та перспектив талановитих вихованців команди.

"Це були дуже прості перемовини, тому що ми спілкувалися з Андрієм ще місяці два тому. Я сподівався, що він продовжить кар’єру в Динамо ще на рік, а може і більше", — розповів Суркіс.

Президент підкреслив важливість думки головного тренера: "Спочатку поспілкувався з самим Андрієм, а потім запитав у головного тренера, чи потрібен команді Ярмоленко на наступний сезон... Шовковський сказав, що Ярмоленко не просто необхідний, а повинен залишатися в команді, адже у нього є велика мотивація".

Про пріоритети минулого сезону Суркіс відзначив: "У єврокубках був провал, але можу відверто сказати, що усе було поставлене на перемогу у чемпіонаті України. Усі дії та зусилля, яких ми докладали протягом цього сезону, були погоджені зі мною і Олександром Шовковським".

Говорячи про плани на трансферне підсилення, він повідомив: "Сподіваюся, підсилення буде. Ми спілкуємося з Олександром Шовковським щодо того, що нам потрібен центральний захисник. Також ми хотіли б лівого хава і нападника".

Щодо ситуації з Ванатом: "Жодної пропозиції поки що не було. Ні по Ванату, ні по будь-якому іншому нашому футболісту. Можливо, вони будуть, і ми будемо їх розглядати, сідати за стіл переговорів і розмовляти, як це відбувається у цивілізованому світі".

Про Анхеля Торреса: "Ми на нього розраховуємо. У ньому був дуже зацікавлений головний тренер. Маємо добре його підготувати, щоб він приносив користь київському Динамо", — сказав Суркіс.

Раніше повідомлялось, що Лідс та Евертон полюють за Ванатом.