Україна

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з вінгером Андрієм Ярмоленком.

Нова угода з 35-річним українцем розрахована до кінця наступного сезону.

Нинішнього сезону Ярмоленко провів 32 матчі, в яких забив 12 голів та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Ярмоленко повернувся до складу "біло-синіх" влітку 2023 після шести років за кордоном. До цього він виступав за Динамо з 2008 року.

Також додамо, що у минулому матчі проти Чорноморця (1:1), який став чемпіонським для Динамо, Ярмоленко став найкращим бомбардиром київського клубу у матчах чемпіонату України – на його рахунку 114 голів.

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ продовжило контракт із Пономаренком.