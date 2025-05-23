Україна

Польський клуб веде переговори з Динамо щодо подовження співпраці з молодим хавбеком Антоном Царенком. Однак фінальне слово — за Олександром Шовковським.

Польська Лехія Гданськ зацікавлена в тому, щоб зберегти у своїй заявці на наступний сезон 20-річного українського півзахисника Антона Царенка. Про це в інтерв’ю Kanal Sportowy повідомив спортивний директор клубу Якуб Ходоровскі.

"Наша пропозиція комплексна, і ми ведемо переговори з Динамо. Сподіваємося, що Антон залишиться з нами", — заявив функціонер.

Орендний контракт Царенка з Лехією завершується найближчим часом, після чого він має повернутися до Києва. Однак його подальше майбутнє ще не визначене — головний тренер Динамо Олександр Шовковський планує оцінити стан гравця під час літніх зборів і лише тоді ухвалить рішення.

Царенко — один із п’яти українців у складі польського клубу. Разом із ним у Лехії виступають воротар Богдан Сарнавський, хавбеки Іван Желізко та Максим Хлань, а також форвард Богдан В’юнник.

Додамо, що гол Желізка допоміг Лехії поділити очки з Погонью.