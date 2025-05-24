Україна

Коментар новоспеченого чемпіона України.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував чемпіонство своєї команди в УПЛ-2024/25.

"Безумовно хочеться дякувати всім причетним до цього дійсно великого свята. Ми повернули до нашого рідного міста, Київ на це заслуговує. Немає жодної людини в клубі, яка не була б відзначена сьогодні. Це працівники стадіону, які готують для нас цей шикарний газон, це люди, які працюють на базі й допомагають нам у всьому, це наш транспортний відділ, який допомагає у всіх логістичних питаннях, попри всі складнощі, які виникають, коли ми виїжджаємо в інше місто чи іншу країну. Дякую всім працівникам офісного відділу — вони готують для нас багато всього. І, безумовно, дякую нашим уболівальникам, бо футбол – гра для вас.

Ви знаєте, 14 разів я був причетний у якості гравця, коли команда вигравала чемпіонат України. Сьогодні вперше я здобуваю чемпіонство як головний тренер — і це зовсім інше відчуття. І це подяка президенту та керівництву клубу за довіру, за підтримку. А ще приємніше, що сьогоднішня наша перемога – ювілейна, 30-та. Перемога, яка дає нам ще одну зірку. І саме цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Це зірка вдячності. Для того, щоб сьогодні ми стояли тут і святкували, вони роблять усе можливе, щоб у наших оселях був мир. Вони боронять нашу землю. Вони захищають наші домівки. І низький уклін їм та велика подяка. Це ваша зірка, це наша вам подяка", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо презентувало нову емблему з трьома зірками.