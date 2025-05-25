Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Команда добре грала. Спробували підловити суперника на контратаках. Футболістам одразу ж сказав, що у цій грі ніякого настрою на валізах не має бути. Я готовий був випустити лише тих гравців, які хотіли грати. Це навіть могли бути хлопці з U-17, але лише ті, які хотіли грати. І так буде постійно в Чорноморці поки я тренер.

Далі будемо зустрічатися з президентом і будемо говорити. Поки у мене є чинний контракт, я працюю.

Ракіцький залишиться у команді? Зараз поки рано говорити. Буде зустріч, то буде видно.

Збір буде проходити в Одесі на базі. У нас дуже хороші умови. Є пісок, пляж, три поля, тренажерний зал. Десь на піску попрацюємо, поплаваємо.

Вболівальники на трибунах? У мене навіть покращився настрій, коли я побачив вболівальників на стадіоні. А для гравців це вдвічі приємніше, адже вболівальники їх гонять вперед, а їм є для кого грати", — наводить слова Кучера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Олександрія.