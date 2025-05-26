Україна

Коментар тренера Полісся після гри з Кривбасом.

Виконуючий обовʼязки головного тренера житомирського Полісся Олександр Максимов прокоментував домашній матч 30 туру УПЛ проти криворізького Кривбасу — 1:1 на флешінтервʼю в етері УПЛ ТБ.

"Хочу подякувати гравцям, за те, що проявили свій характер, відігралися. І, бачите, там концерт вже йде — загалом, все позитивно, так що — все супер. Щодо матчу, то ми наголошували на тому, що треба загрожувати воротам.

Загалом у першому таймі діяли непогано, але не доводили до логічного завершення. Маю на увазі удари, щоб була загроза для воріт суперника. Потім зробили всі ці корективи, і поговорили з хлопцями — і вийшло так, як є", — сказав Максимов.

Нагадаємо, Вернидуб залишив Кривбас.