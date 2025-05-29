Визначилась арена фіналу жіночого Кубка України.
Фото - УАФ
29 травня 2025, 13:16
Українська асоціація футболу визначила місце проведення фіналу 31-го розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих команд.
Вирішальний матч сезону-2024/2025 відбудеться у Рівному на оновленому стадіоні Авангард 10 червня. Початок гри — о 16:00.
Цьогоріч у фіналі зустрінуться харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла. Обидві команди успішно пройшли турнірну дистанцію та мають серйозні амбіції щодо здобуття почесного трофея.
Рівне вперше прийматиме жіночий фінал Кубка України.
Ворскла є чинним володарем трофея. Також полтавки є чемпіонками України.