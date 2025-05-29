Україна

Футболіст розповів цікавий епізод зі своєї кар'єри.

Нападник польської Лехії та молодіжної збірної України Богдан В’юнник дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua та розповів про закордонний відрізок кар'єри.

— У твоїй ігровій біографії є такі клуби, як Цюрих зі Швейцарії та ГАК з Австрії. Чому ти навчився у цих чемпіонатах?

— У Цюриху у мене був перший європейський досвід. Насправді це були неймовірні емоції, тому що перед тим я був у Маріуполі в оренді. І так вийшло, що Цюрих потім грав у Лізі Європи. Уяви: я з Маріуполя потрапив одразу Емірейтс Стедіум, коли ми грали проти Арсеналу. Потім грали проти ПСВ, у їх складі були Коді Гакпо та Хаві Сіммонс, дуже сильні футболісти. Мені тоді було 20 років, я отримав неймовірний досвід.

— Чому це закінчилося?

— Шахтар не відпускав мене до Цюриху, клуб хотів мене викупити, але Шахтар не відпускав. Тому довелося швидко шукати інший варіант з орендою. Плюс. залишалося пів року до молодіжного Євро, на якому я хотів зіграти. Довелося йти й на пониження зарплатні й на пониження класу, бо грав у першій лізі Австрії, там команда мене дуже хотіла. Я зіграв там 14 матчів та забив один гол, що дуже мало. Ми боролися за вихід до Бундесліги. І я робив те, про що тренер мене просив. Зрештою, звідти я й поїхав на Євро-2023, — сказав В'юнник.

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