Україна

Наставник київської команди поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував поразку своєї команди у першому перехідному матчі плей-оф УПЛ проти Металіста 1925 (0:1).

"Припустилися тактичної помилки та пропустили м’яч. А найголовніше – що ми не змогли забити, хоча моментів вистачало. Але якогось спокою нам трішечки не вистачило. Атмосфера на стадіоні була чудова, ми дякуємо вболівальникам за підтримку. Ми не вішаємо носа, в нас є ще одна гра. Ми примудрилися зараз програти, будемо намагатися виправити ситуацію в другій грі.

Від старту матчу Лівий Берег йшов в атаку — такий був задум на цей матч? Звісно. Ми ж граємо у себе на стадіоні, перед своїми вболівальниками. Наступна гра так само проходитиме в нас на стадіоні, і в Металіста 1925 також на їхньому стадіоні. Так що ще не все закінчилося.

Різник та Дієго випали з гри, так що ми вирішили одразу їх замінити.

Металіст 1925 серйозна команда, майстерні футболісти. Організована, хороша команда, так що була така більш рівна гра. Але ми пропустили – от уся проблема.

Спочатку треба відновитися. На перший план вийде характер. Звісно, що ми будемо освіжати, це зрозуміло, тому що через два дні на третій грати – будуть заміни. Але ми в однакових умовах, так що побачимо, що буде через два дні", — сказав Первак в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий Берег — Металіст 1925.