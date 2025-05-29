Україна

Олександр Чижов поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Головний тренер Металіста 1925 Олександр Чижов прокоментував перемогу своєї команди у першому перехідному матчі плей-оф за місце в УПЛ проти Лівого Берега (1:0).

"Важка гра була, але хлопці витримали, за що їм велика подяка. Але це перший тайм протистояння. Зараз для нас головне відпочити, відновитися та готуватися до другого тайму.

Ми клуб, який ставить завдання грати в УПЛ і гравці це розуміють, вони сьогодні віддали всі сили. Велика їм подяка.

Тяжка гра, не простий суперник, у них було велике бажання здобути результат, у нас теж. Виграли й добре! Це футбол. Маємо те, що маємо. Ми задоволені результатом, зараз не про красиву гру, не про цей матч.

Металіст 1925 утримував рахунок у другому таймі? Десь хлопці почали сідати нижче, багато набігали, нічого страшного. Перемогли – це головне. Тепер будемо готуватися до матчу-відповіді.

Переглянемо гру, зробимо висновки, внесемо корективи у моменти, де нам чогось не вистачало. А так все добре, перший тайм за нами, але ще попереду другий", — наводить слова Чижова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий Берег — Металіст 1925.