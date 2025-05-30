Україна

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Сьогодні, 30 травня, жіноча збірна України в ролі номінального господаря проведе черговий матч у Лізі націй — з албанками в хорватському Вараждині (початок — о 20:00 за київським часом).

Наша команда стартувала в турнірі з трьох перемог — над Албанією (2:1), Хорватією (2:1) і Чехією (1:0), потім зіграла із тією самою Чехією внічию (1:1) й очолює свою групу. Тепер підопічні Володимира П'ятенка проведуть другий поєдинок проти Албанії. Перемога в цій зустрічі гарантує нашим дівчатам вихід у Лігу А.

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні "Бранко Чавлович-Чавлек". Гра розпочнеться також о 20:00.