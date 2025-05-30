Україна

Півзахисник Динамо подякував уболівальникам за підтримку та назвав чемпіонство символом віри й єдності.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв поділився своїми емоціями після завершення чемпіонського сезону. Футболіст опублікував зворушливе звернення до вболівальників, у якому підсумував шлях команди до золотих медалей.

"Відіграли, відсвяткували, а тепер хочеться підбити підсумки сезону.

Дякуємо всім за емоції, за сльози радості, за моменти, що залишаться з нами назавжди. Дорогі вболівальники, сьогодні ми стоїмо на вершині, оглядаючись назад на довгий, важкий, але прекрасний шлях цього сезону. Скільки всього за цими матчами — напруга, радість, тривога, захоплення, і найголовніше — величезне кохання. Любов до гри, до рідного клубу, до людей, які поряд.

Ми намагалися подарувати вам більше, ніж просто чемпіонство. Від себе скажу, що намагалися подарувати Вам віру — в команду, в мрію, в те, що справжні перемоги народжуються там, де серце, мужність і віра сильніші за обставини. Я пишаюся кожним: гравцями, тренерами, медичним штабом, людьми за лаштунками, які щодня працювали заради цього дива.

Нехай цей титул буде лише початком нової славної історії! У кожній грі, у кожному ударі, у кожній миті. Ми одна сім’я.

Динамо Київ – назавжди в серці! Ми — це Динамо, Динамо — це ми", — написав Кабаєв в Інстаграм.

Нагадаємо, Кабаєв провів понад 100 матчів за Динамо.