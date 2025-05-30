Україна

Новий наставник житомирського клубу визначився з командою помічників для підготовки до старту сезону.

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань оголосив склад свого тренерського штабу, з яким працюватиме в наступному сезоні.

Посаду старшого тренера та головного помічника зайняв Сергій Кравченко. За аналітичну складову відповідатиме Євгеній Гресь. Атакувальні дії команди куруватиме Олексій Антонов, а за гру в обороні відповідатиме Сергій Симоненко. Підготовкою воротарів опікуватиметься Володимир Тіменко.

Фізичну готовність футболістів забезпечуватимуть одразу двоє спеціалістів — Володимир Деуль та Євген Баришніков.

Нагадаємо, що 29 травня Руслан Ротань підписав контракт із житомирським клубом і вже найближчим часом розпочне підготовку Полісся до нового сезону УПЛ.