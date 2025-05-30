Україна

Руслан Ротань промовив перші публічні слова після призначення у житомирському клубі.

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував своє призначення до житомирського клубу після виходу з Олександрії.

"Неймовірні емоції. Я дуже дякую за підтримку. І дуже багато мені було повідомлень і на пошту, і в інстаграмі, ті, хто знають — і у WhattsApp зі словами підтримки. І те, що я знаю, що мене чекають, мені дуже приємно. Дякую також керівництву за довіру, за те що повірило в мене.

Я вважаю, що всі разом ми: команда, керівництво, вболівальники — ми зробимо нашу справу якомога краще і будемо покращуватись, тому що, в принципі, у футболі немає десь верхньої точки. Завжди є щось нове і завжди потрібно до чогось прагнути. Тому завдання таке у нас", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

За підсумками сезону Олександрія посіла друге місце в УПЛ, а Полісся фінішувало четвертим, потрапивши до єврокубків.