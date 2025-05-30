Україна

Спортдир Полісся висловився щодо нового керманича клубу.

Спортивний директор житомирського Полісся В'ячеслав Шевчук прокоментував призначення Руслана Ротаня головним тренером клубу.

Функціонер поділився, як проходили переговори зі спеціалістом і назвав його найсильніші сторони.

"Було поручено завдання зі сторони президента й ми як клуб, вирішили вести перемовини з Русланом Петровичем, і протягом певного часу було домовлено про підписання контракту. Були деякі складнощі тому, що ми знаємо, що Руслан Петрович за останні роки показав високий рівень свого тренерства, хорошу роботу зробив у молодіжній збірній, потім трохи працював у Національній, і остання його робота в Олександрії — здобуття срібних медалей — це високий рівень. Тому, на мій погляд, Руслан Ротань, на даний момент, один із найперспективніших та найкращих тренерів України.

Найсильніше це організація гри, на мій погляд. Плюс до того, я б сказав, що в Руслана Петровича хороший тренерський штаб і я впевнений, що ми разом виконаємо поставлені цілі", — цитує Шевчука офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, контракт Ротаня з житомирським клубом розраховано на три роки.