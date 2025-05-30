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Геннадій Буткевич розповів про річні перемовини з тренером та амбіції клубу на новий сезон.

29 травня Руслан Ротань офіційно очолив Полісся, і це призначення прокоментував президент клубу Геннадій Буткевич. За його словами, перемовини з тренером тривали понад рік, і хоча спершу домовленість зірвалася через побоювання щодо участі Ротаня в Олімпіаді, зрештою сторони дійшли згоди.

— Ми спілкувались з ним більше року. Але я зробив помилку, що перестрахувався, що він їде на Олімпіаду, і з командою будуть працювати його помічники. Але все виправилось. Рік ми загубили, але прийняли рішення для себе, і Руслан Петрович також вирішив працювати з Поліссям, — зазначив Буткевич.

За словами президента, особливих труднощів у переконанні Ротаня не було: обидві сторони добре знали одна одну. Він також підкреслив, що якби попередній наставник Імад Ашур досяг бажаних результатів, можливо, змін не було б.

— Якби у Імада вийшло добре, то ми б, мабуть, і працювали з Імадом. Так сталося, я думаю, що все буде гарно.

Щодо очікувань від нового головного тренера, Геннадій Буткевич висловив чітку мету:

— Очікування — це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета: торік ми зайняли п'яте місце, в цьому — четверте, якщо буде третє місце в наступному сезоні, буде гарно, — сказав президент клубу.

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