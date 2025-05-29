Ліга Європи

Українська команда не отримала подарунка від одного з хорватських клубів.

Сьогодні, 29 травня, відбувся матч-відповідь фіналу Кубка Хорватії, в якому Рієка мінімально обіграла Славен з рахунком 1:0 після нічийного результату в першій грі — 1:1.

Перемогу команді Радомира Джаловича приніс забитий м'яч у виконанні Наїса Джуари на 60 хвилині зустрічі.

NAIS DJOUAHRA SCORES AN ABSOLUTE BELTER TO MAKE IT 1-0 IN THE FINAL, 2-1 ON AGGREGATE AGAINST SLAVEN BELUPO!



A double for Rijeka could be on its way at Rujevica as Djouahra gives a massive lead to Rijeka with a fantastic goal.pic.twitter.com/p8lX7roH4j — TheCroatianLad (@TheCroatianLad) May 29, 2025

Таким чином, її місце у Лізі Європи як переможця Кубка країни переходить до Динамо Загреб, яке фінішувало другим у чемпіонаті Хорватії.

Завдяки кращому рейтингу Динамо отримає місце в основному етапі Ліги Європи у сезоні-2025/26, тоді як донецький Шахтар, який виграв Кубок України, розпочне свій єврокубковий сезон із першого раунду кваліфікації.

За підсумками сезону Шахтар посів третє місце в УПЛ, поступившись київському Динамо та Олександрії.