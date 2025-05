Сьогодні, 29 травня, відбувся матч-відповідь фіналу Кубка Хорватії, в якому Рієка мінімально обіграла Славен з рахунком 1:0 після нічийного результату в першій грі — 1:1.

Перемогу команді Радомира Джаловича приніс забитий м'яч у виконанні Наїса Джуари на 60 хвилині зустрічі.

NAIS DJOUAHRA SCORES AN ABSOLUTE BELTER TO MAKE IT 1-0 IN THE FINAL, 2-1 ON AGGREGATE AGAINST SLAVEN BELUPO!



A double for Rijeka could be on its way at Rujevica as Djouahra gives a massive lead to Rijeka with a fantastic goal.pic.twitter.com/p8lX7roH4j