Українська команда не отримала подарунка від одного з хорватських клубів.
Рієка - Славен, ФК Рієка
29 травня 2025, 22:46
Сьогодні, 29 травня, відбувся матч-відповідь фіналу Кубка Хорватії, в якому Рієка мінімально обіграла Славен з рахунком 1:0 після нічийного результату в першій грі — 1:1.
Перемогу команді Радомира Джаловича приніс забитий м'яч у виконанні Наїса Джуари на 60 хвилині зустрічі.
Таким чином, її місце у Лізі Європи як переможця Кубка країни переходить до Динамо Загреб, яке фінішувало другим у чемпіонаті Хорватії.
Завдяки кращому рейтингу Динамо отримає місце в основному етапі Ліги Європи у сезоні-2025/26, тоді як донецький Шахтар, який виграв Кубок України, розпочне свій єврокубковий сезон із першого раунду кваліфікації.
За підсумками сезону Шахтар посів третє місце в УПЛ, поступившись київському Динамо та Олександрії.