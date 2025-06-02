Україна

Ексгравець Карпат і Миная залишив луганську команду за згодою сторін.

Півзахисник Олексій Хахльов більше не є гравцем Зорі. Як повідомила пресслужба луганського клубу, співпраця з 26-річним футболістом завершена за взаємною згодою.

Хахльов приєднався до Зорі в січні 2023 року та провів за команду 25 матчів, не відзначившись результативними діями. Попри відсутність голів та асистів, гравець регулярно виходив на поле, виконуючи роль опорного чи центрального півзахисника.

Олексій є вихованцем академії київського Динамо. У його кар'єрі також був іспанський етап — він грав за другу команду Алавеса. В Україні встиг пограти за Карпати та Минай, здобувши цінний досвід у Прем’єр-лізі та Першій лізі.

Наразі Хахльов перебуває у статусі вільного агента.