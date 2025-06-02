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Прощальний поєдинок зібрав зірок чеського футболу та колишніх партнерів Гюбшмана по донецькому клубу.

Легендарний ексзахисник Шахтаря Томаш Гюбшман офіційно завершив професійну кар’єру. 1 червня в Яблонці-над-Нисою (Чехія) відбувся прощальний матч на його честь.

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У поєдинку зустрілися команда Легенди чеського футболу (зокрема Петр Чех, Павел Недвед, Ян Коллер, Владімір Шміцер) та команда Друзі Томаша Гюбшмана, складена переважно з ексгравців Шахтаря. Серед них були Рустам Худжамов, Дмитро Чигринський, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Євген Селезньов, Маріуш Левандовський та інші.

Гюбшман провів перший тайм за чеських легенд, а другий — за свою команду. Матч завершився видовищною нічиєю — 5:5.

Томаш виступав за Шахтар з 2004 по 2014 рік, провів 283 матчі, забив 10 голів та здобув 18 трофеїв разом із донецьким клубом.