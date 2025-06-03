Україна

Данський клуб вирішив не викуповувати контракт гравця "біло-синіх".

Віборг на своєму офіційному сайті оголосив про відхід орендованого півзахисника київського Динамо Джастіна Лонвейка.

Керівництво датського клубу ухвалило рішення не продовжувати оренду 25-річного нідерландця, тому тепер він має повернутися до команди української Прем'єр-ліги.

Минулого сезону Лонвейк провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Контракт Джастіна з "біло-синіми" розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Клейтон з Фламенго на радарі Динамо та Лестера.