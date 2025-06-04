Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового спортивного директора, яким став Євген Кочерга.

До цього фахівець очолював департамент селекції клубу.

Таким чином, Кочерга відповідатиме за селекційну діяльність, а також координуватиме взаємодію між керівництвом клубу та майбутнім тренерським штабом. Також він візьметься за формування трансферної політики клубу.

Крім цього, Олександрія оголосила про призначення нового головного тренера для команди U-19, яким став Роман Локтіонов, який є вихованцем клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону Олександрія виборола історичне друге місце після київського Динамо в УПЛ, але після завершення кампанії команду залишив головний тренер Руслан Ротань.