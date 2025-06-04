Євген Кочерга став новим спортдиром клубу УПЛ.
Євген Кочерга, ФК Олександрія
04 червня 2025, 12:24
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового спортивного директора, яким став Євген Кочерга.
До цього фахівець очолював департамент селекції клубу.
Таким чином, Кочерга відповідатиме за селекційну діяльність, а також координуватиме взаємодію між керівництвом клубу та майбутнім тренерським штабом. Також він візьметься за формування трансферної політики клубу.
Крім цього, Олександрія оголосила про призначення нового головного тренера для команди U-19, яким став Роман Локтіонов, який є вихованцем клубу.
Нагадаємо, за підсумками сезону Олександрія виборола історичне друге місце після київського Динамо в УПЛ, але після завершення кампанії команду залишив головний тренер Руслан Ротань.