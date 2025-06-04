Україна

Євген Кочерга став новим спортдиром клубу УПЛ.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового спортивного директора, яким став Євген Кочерга.

До цього фахівець очолював департамент селекції клубу.

Таким чином, Кочерга відповідатиме за селекційну діяльність, а також координуватиме взаємодію між керівництвом клубу та майбутнім тренерським штабом. Також він візьметься за формування трансферної політики клубу.

Крім цього, Олександрія оголосила про призначення нового головного тренера для команди U-19, яким став Роман Локтіонов, який є вихованцем клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону Олександрія виборола історичне друге місце після київського Динамо в УПЛ, але після завершення кампанії команду залишив головний тренер Руслан Ротань.