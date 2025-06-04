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Євген Чеберко розповів про свій виклик у національну команду.

Захисник Коламбуса Крю Євген Чеберко прокоментував свій виклик до збірної України, яка вже розпочала підготовку до товариського турніру у Канаді.

"Вважаю себе не зовсім дебютантом, адже вже бував у збірній. Але давненько, п'ять років тому. Я сприймаю цей виклик як нову можливість показати себе. Мені полегше, адже не потрібна адаптація після довгого перельоту. До мене тут близько — летів десь годину й 20 або 30 хвилин. Я бачу, як втомилися хлопці, але думаю, що за два-три дні вони теж адаптуються.

Коли отримав виклик, то першими повідомив дружину та маму, яка живе в Україні. Емоції були позитивні, адже я довгий час чекав на виклик, багато працював для цього й готовий показати себе.

Я грав на цьому стадіоні двічі проти Торонто, і в обох зустрічах ми перемогли. Тому емоції хороші. У Торонто багато українців, тому вболівальники на арені будуть точно. Вони й мене підтримували, тому коли гратиме збірна, буде чудова атмосфера.

Я переглядав не дуже багато матчів збірної Канади, але знаю, що тренер у них американець, Джессі Марш, що працював в Австрії в РБ Зальцбург. Тому думаю, що Канаду можна порівняти зі збірною Австрії. Вони багато пресингують, грають один в один, відкриваються в зони. У них багато гравців, які виступають у Європі, тож поєдинок буде цікавим.

Три найголовніші факти про Канаду для мене — хокей, холод та смачний хліб", — наводить слова Чеберка прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що збірна України провела своє перше тренування у Торонто.