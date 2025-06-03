Україна

Бразильський клуб зобов'язаний виплатити "гірникам" близько одного мільйона євро.

Донецький Шахтар отримає компенсацію за затримку платежів у зв'язку з продовженням оренди півзахисника Майкона від Корінтіанса. Про це повідомляє журналіст Луїс Фабіані.

ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити "гірникам" суму у розмірі одного мільйона євро протягом 45 днів, інакше Корінтіанс отримає трансферний бан.

Нагадаємо, у січні Корінтіанс продовжив оренду Майкона до кінця 2025 року.

Майкон перебрався до Шахтаря з Корінтіанса у 2018 році, після чого у 2022 році скористався правилом ФІФА і тепер постійно на правах оренди виступає за рідний клуб. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Майкон провів дев'ять матчів у бразильській Серії А.