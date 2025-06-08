Сторони вирішили не продовжувати контракт.
Юрій Вакулко, ФК Кривбас
08 червня 2025, 16:15
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Юрія Вакулка.
У 27-річного хавбека закінчується контракт 30 червня і сторони вирішили його не продовжувати.
Вакулко виступав за криворізький клуб з літа 2023 року. На його рахунку 46 матчів та дві результативні передачі.
За підсумками сезону Кривбас зайняв п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Хомченовський залишив Кривбас.