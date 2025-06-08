Україна

Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Юрія Вакулка.

У 27-річного хавбека закінчується контракт 30 червня і сторони вирішили його не продовжувати.

Вакулко виступав за криворізький клуб з літа 2023 року. На його рахунку 46 матчів та дві результативні передачі.

За підсумками сезону Кривбас зайняв п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Хомченовський залишив Кривбас.