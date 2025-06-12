Україна

Команда з Чернігова завершила сезон впевненою перемогою над запорізьким клубом і стала останнім учасником Першої ліги сезону-2025/26.

ФК Чернігів офіційно здобув путівку до Першої ліги України на сезон-2025/26. У вирішальному двобої плей-оф команда впевнено подолала Металург із Запоріжжя, перегравши суперника у двох матчах – спочатку 3:0 вдома, а потім 2:0 на виїзді.

Це протистояння стало фінальним акордом сезону в українському професіональному футболі. Після зняття Руху-2 із турніру, ФК Чернігів спочатку здолав Скалу 1911 у грі за бронзу Другої ліги, а згодом зустрівся з шостою командою групи "Вибування" Першої ліги – Металургом.

У матчі-відповіді запоріжці намагалися переломити хід серії. Натомість гості відкрили рахунок після швидкої атаки: Кулик віддав на Койдана, і той точно пробив у кут воріт. Наприкінці зустрічі Чернігів закріпив перевагу: Картушов прострілив з флангу, Новіков пропустив м’яч на Шумила, який результативно завершив атаку – 2:0.

Фінальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:0 на користь чернігівської команди.

Металург – ФК Чернігів – 0:2

Голи: Койдан, 63, Шумило, 84