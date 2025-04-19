Україна: Друга ліга

Відбулися матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 19 квітня, пройшла низка матчів Другої ліги України.

У першому матчі Скала 1911 мінімально обіграла дубль житомирського Полісся з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 79 хвилині, а його автором став Ярослав Кравченко.

Скала 1911 — Полісся-2 1:0

Гол: Кравченко, 79.

У другій грі дубль львівського Руху обіграв Реверу 1908 з рахунком 2:0. Авторами голів стали Дмитро Себро та Максим Бойко, який реалізував пенальті.

Ревера 1908 — Рух-2 0:2

Голи: Себро, 17, Бойко, 76 (пен).

Чернігів на своєму полі здобув перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Єгора Картушова та Данило Мельника, який зрізав м'яч у свої ворота.

Чернігів — Нива Вінниця 2:0

Голи: Картушов, 18, Мельник, 19 (аг).

Дубль Металіста 1925 обіграв Гірник-Спорт з рахунком 2:0 завдяки голам Ігната Пушкуци та Данила Белицького.

Металіст 1925-2 — Гірник-Спорт 2:0

Голи: Пушкуца, 26, Белицький, 82.

Дубль Колоса виявився сильнішим за Тростянець з рахунком 3:0. Перемогу команді з Ковалівки принесли голи Владислава Канаєва, Данила Колесника та Богдана Сокола.

Колос-2 — Тростянець 3:0

Голи: Канаєв, 18, Колесник, 68, Сокол, 71.

Дубль Олександрії поділив очки з дублем Ворскли. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Сергія Лебедєва, гості відповіли влучним ударом Олександра Шевченка.

Олександрія-2 — Ворскла-2 1:1

Голи: Лебедєв, 56 — Шевченко, 86.

Насамкінець київський Локомотив у гостях обіграв Чайку з рахунком 2:0. Авторами голів стали Артем Васько та Іван Романчук.

Чайка — Локомотив Київ 0:2

Голи: Васько, 84, Романчук, 87.