Україна: Друга ліга

"Сіверяни" здобули путівку до плей-оф за місце у Першій лізі.

Чернігів у матчі-відповіді за бронзові нагороди Другої ліги мінімально обіграв Скалу 1911 з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на восьмій хвилині, а його автором став Андрій Новіков.

За підсумками двох матчів Чернігів здобув перемогу з рахунком 4:2, завдяки чому виборов бронзові нагороди Другої ліги за підсумками сезону-2024/25.

Тепер "сіверяни" мають провести матчі плей-оф за місце в Першій лізі на сезон-2025/26. Суперником Чернігова буде запорізький Металург, який посів 14 місце у Першій лізі.

Скала 1911 — Чернігів 0:1 (перший матч 2:3)

Гол: Новіков, 8.