U-21

Автор переможного голу поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник молодіжної збірної Данії Вільям Осула прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі групового етапу Євро-2025 проти України (3:2).

"Дуже важливо, що ми здобули перемогу. Ми намагалися добре грати, утримувати м’яч. Дуже добре, що зрештою ми здобули три очки.

Завжди потрібно вірити. Потрібно грати до фінального свистка, гра ніколи не закінчується. Ми йдемо до кінця – навіть якщо програємо, ми повинні продовжувати наполегливо працювати, щоб спробувати перемогти.

Тренери сказали змінити гру. Ми намагалися вплинути на хід гри та зробити щось, що допоможе нам перемогти. На щастя, так і сталося.

Виграти турнір — це було б чудово, звичайно. Це було б чудово для країни, але ми будемо йти грою за грою. Нам потрібно пройти груповий етап, і це те, що зараз важливо. Наступна гра проти Нідерландів, тому ми зосередимося на цьому", — наводить слова Осули прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.