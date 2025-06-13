Україна

Капітан збірної Данії U-21 оцінив матч з Україною.

Капітан збірної Данії U-21 Олівер Провстгор прокоментував хід подій у матчі з Україною (3:2). Футболіст зізнався, що розчарований грою Данії у першому таймі, однак радий тому, який характер команда показала після перерви.

"Шалений матч. Дві команди з дуже, дуже сильними складами. В України багато хороших гравців, але ми вийшли переможцями й дуже раді.

Звісно, Україна здивувала тим, як добре виводила м'яч від воротаря. Але ми не можемо казати, що були здивовані. Можемо бути розчаровані тим, як грали самі. Команда покращила гру в другому таймі.

У перерві ми були трохи розгублені, був важкий перший тайм. Ми знаємо, як добре вміємо повертатися в гру і як вміємо атакувати. Тому тренер нагадував, що це довгий матч і в нас ще є 45 хвилин. Ми забили три голи, тож усе може статися.

Якщо виграємо наступний матч, [турнірна ситуація] виглядає дуже добре. Але ми приїхали сюди, аби виграти увесь турнір і почали дуже добре", — сказав Провстгор.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.