Україна

Артур Микитишин розповів про початок підготовки команди до нового сезону.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував старт підготовки криворізької команди до нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Повернулися у бадьорому настрої, готуємося до наступного сезону. Будемо старатися досягти ще кращих результатів, треба докладати для цього якомога більше зусиль. Перше тренування легке, входимо в тонус. Легеньке заняття — пробіглися, квадрати, відчули м’яч.

Я вже зустрічався з ван Леувеном раніше на зборах у Нідерландах, коли грав за Шахтар. Цей тренер любить комбінаційний футбол, контроль м’яча, контроль гри, багато голів — усе, що подобається вболівальникам.

Цілі на сезон? Завжди хочеться допомагати команді, приносити якомога більше користі — асисти, голи. Звісно, хочеться потрапити в єврокубки. У нас було три тижні відпустки, щоб відновитися емоційно та фізично.

У відпустці відпочивав. Але під час відпустки завжди не вистачає м’яча, тому тепер, повернувшись, будемо знову звикати до нього. Відпустка потрібна, щоб трохи відпочити і приїхати морально готовими", — наводить слова Микитишина прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Артем Гагарін залишив посаду віцепрезидента Кривбаса.