Володимир Маханьков розповів про вихід команди з відпустки.
Володимир Маханьков, ФК Кривбас
20 червня 2025, 08:18
Воротар Кривбасу Володимир Маханьков прокоментував початок підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.
"Робочий настрій. Радий, що нарешті збираємось після відпустки. Будемо розпочинати роботу. Дуже важливо плідно провести літні збори, щоб як слід підготуватись до нового сезону.
Побували з Твердохлібом у Києві на перехідних матчах Металіста 1925 з Лівим Берегом. Така була у нас програма. Куди ж без футболу. Подивились боротьбу за право грати в еліті.
Трохи перепочили після напруженого сезону, тож тепер беремось за роботу. Її багато", — наводить слова Маханькова прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Артем Гагарін залишив посаду віцепрезидента Кривбаса.