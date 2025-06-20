Україна

Володимир Маханьков розповів про вихід команди з відпустки.

Воротар Кривбасу Володимир Маханьков прокоментував початок підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Робочий настрій. Радий, що нарешті збираємось після відпустки. Будемо розпочинати роботу. Дуже важливо плідно провести літні збори, щоб як слід підготуватись до нового сезону.

Побували з Твердохлібом у Києві на перехідних матчах Металіста 1925 з Лівим Берегом. Така була у нас програма. Куди ж без футболу. Подивились боротьбу за право грати в еліті.

Трохи перепочили після напруженого сезону, тож тепер беремось за роботу. Її багато", — наводить слова Маханькова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Артем Гагарін залишив посаду віцепрезидента Кривбаса.