Керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення відсторонити Патріка ван Леувена від виконання обов’язків наставника команди.

Інформацію про те, хто готуватиме Металіст 1925 до матчу проти Агробізнеса, буде повідомлено пізніше.

У серпні 2024 року Патрік ван Леувен став головним тренером харківської команди, уклавши контракт на три роки. Раніше він тренував Зорю та Шахтар.

В останньому турі Металіст 1925 поступився Епіцентру.