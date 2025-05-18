Україна: Перша ліга

Несподіване рішення керівництва харківського клубу.

Керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення відсторонити Патріка ван Леувена від виконання обов’язків наставника команди.

Інформацію про те, хто готуватиме Металіст 1925 до матчу проти Агробізнеса, буде повідомлено пізніше.

У серпні 2024 року Патрік ван Леувен став головним тренером харківської команди, уклавши контракт на три роки. Раніше він тренував Зорю та Шахтар.

В останньому турі Металіст 1925 поступився Епіцентру.