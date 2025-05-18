Несподіване рішення керівництва харківського клубу.
Патрік ван Леувен, Металіст 1925
18 травня 2025, 20:41
Керівництво Металіста 1925 ухвалило рішення відсторонити Патріка ван Леувена від виконання обов’язків наставника команди.
Інформацію про те, хто готуватиме Металіст 1925 до матчу проти Агробізнеса, буде повідомлено пізніше.
У серпні 2024 року Патрік ван Леувен став головним тренером харківської команди, уклавши контракт на три роки. Раніше він тренував Зорю та Шахтар.
В останньому турі Металіст 1925 поступився Епіцентру.