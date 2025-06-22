Україна

Ярослав Шевченко поділився думками після виходу Кривбасу з відпустки.

Півзахисник Кривбасу Ярослав Шевченко прокоментував повернення до тренувального процесу у рамках підготовки до старту нового сезону.

"За декілька тижнів відпустки встиг трохи перепочити від напруженого сезону та відновитись після травми. Дякую реабілітологам. Готовий до зборів, буду працювати на всі сто відсотків", — наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

Також своїми думками поділився його колега з амплуа Олександр Каменський: "Відпустку провів вдома, вільний час проводив разом з рідними. Набрався багато позитивних емоцій. Тепер треба якнайкраще піготуватись до нового сезону та вже в чемпіонаті показати наш максимум".

Раніше повідомлялося, що Кривбас назвав трьох своїх суперників на зборах у Словенії.